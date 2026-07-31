Юноша, ударивший подростка ножом в грудь на Урале, оказался за решеткой

На Урале арестовали юношу, ударившего подростка ножом в грудь

На Урале избрали меру пресечения молодому человеку, напавшему с ножом на подростка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Верхнепышминский городской суд по ходатайству следствия избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября. Юноше вменяют п.п. «д, з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Он дважды ударил подростка ножом в грудь.

Инцидент произошел 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей в Верхней Пышме. Подозреваемый проходил мимо подростка и без видимой причины оскорбил его, а затем ударил ножом. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее россиянка ударила избивавшего ее сожителя ножом и попала под суд.