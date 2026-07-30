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Общество

Молодой человек ударил незнакомого подростка ножом на Урале

На Урале молодой человек ударил подростка ножом
Shutterstock

На Урале 19-летний молодой человек без причины ударил ножом незнакомого 17-летнего подростка. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального управления СК РФ Александра Шульгу и руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 29 июля во дворе дома на улице Машиностроителей в Верхней Пышме. Подозреваемый проходил мимо подростка и без видимой причины оскорбил его, а затем ударил ножом. Пострадавшего госпитализировали.

Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался молодой человек, выросший в неполной семье и состоящий на учете в медучреждении. Отмечается, что он же два месяца назад порезал мужчину за замечание о безобразном поведении в общественном месте.

Возбуждено уголовное дело. Следователи попросят суд отправить задержанного под стражу.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае подросток с ножом напал на мужчину из-за замечания.

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