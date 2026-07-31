Пьяный петербуржец поджег дверь квартиры бывшей жены

В Петербурге пьяный 32-летний местный житель поджег дверь квартиры экс-супруги. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел 30 июля на Воронцовском бульваре. Мужчина пришел к дому бывшей жены, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и поджег входную дверь ее квартиры.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали поджигателя по горячим следам. В результате случившегося никто не пострадал, злоумышленника доставили в отдел полиции. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Орске подростки за деньги подожгли дверь в квартиру и стали фигурантами дела. Заказчик пообещал юношам заплатить от 4 до 10 тысяч рублей. В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Ранее россиянин за сутки устроил два поджога из-за плохого настроения.