В Орске подростки за деньги подожгли дверь в квартиру и стали фигурантами дела

Двое подростков из Орска предстанут перед судом за поджог двери в квартиру

Двое подростков из Оренбургской области предстанут перед судом по делу о поджоге входной двери в квартиру в одном из жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Орска.

По данным следствия, неустановленное лицо предложило несовершеннолетним «заработать» путем наказания непорядочных курьеров в Орске. Заказчик пообещал юношам заплатить от 4000 до 10000 рублей за поджог входной двери в квартиру по указанному адресу.

«Один из них (молодых людей. — «Газета.Ru») облил дверь квартиры бензином из бутылки и поджег зажигалкой. Второй в это время снимал процесс возгорания на камеру мобильного телефона и следил за обстановкой в подъезде, чтобы вовремя предупредить товарища об опасности», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что юноши не смогли довести преступный умысел до конца. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС России и ликвидировали огонь.

На фоне произошедшего в отношении подростков возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ. Как рассказали в суде, своими действиями молодые люди причинили имущественный ущерб на сумму около 50000 рублей. Инстанция назначила судебное разбирательство.

Ранее в Курганской области подростки за деньги подожгли железнодорожное оборудование.