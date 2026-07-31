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Общество

В США 15-летний член банды получил 100 лет тюрьмы

В США 15-летнего члена преступной группы приговорили к 100 годам за убийство
Brennan Linsley/AP

В США суд приговорил к 100 годам тюрьмы несовершеннолетнего, который в составе преступно группировки совершил убийство женщины. Об этом сообщил телеканал АВС News.

15-летний Джомаджи Лэрри в феврале 2025 года застрелил 26-летнюю Дайлу Свэйн рядом с ночным клубом города Андерсен (штат Индиана). Огнестрельное ранение получила еще одна женщина, а третью сбила машина, водитель которой пытался уехать с места стрельбы.

По данным следствия, Свэйн была застрелена при попытке неудачного покушения на свидетеля другого убийства. Лэрри получил 50 лет за убийство Свэйн и 50 лет за то, что состоял в банде.

Сообщники Лэрри — 19-летние Рашан Самуэльс и Кайри Крэйвер — получили 125 и 90 лет тюрьмы соответственно. Половину срока они будут сидеть за убийство, а половину — за то, что состояли в преступной группировке.

До этого суд в США освободил 54-летнего Брайана Хупера, 27 лет отбывавшего наказание по ложному обвинению. В 1998 году присяжные признали мужчину виновным в том, что он пробрался в квартиру 77-летней Энн Празняк, расправился с ней и совершил ограбление. Приговор Хуперу в значительной мере основывался на показаниях ключевой свидетельницы Чалаки Янг. Женщину замучила совесть и она решила сознаться в преступлении. Кроме того, от своих показаний давно отказались тюремные информаторы, свидетельствовавшие против Хупера.

Ранее в США мужчину арестовали за двух съеденных павлинов.

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