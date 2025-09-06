На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США мужчина 27 лет провел в тюрьме по ложному обвинению

NBC: в США мужчину освободили после 27 лет заключения по ложному обвинению
Brennan Linsley/AP

Суд в США освободил 54-летнего Брайана Хупера, 27 лет отбывавшего наказание по ложному обвинению. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокурора округа Хеннепин штата Миннесота.

По данным ведомства, в совершении преступления спустя почти три десятка лет призналась ключевая свидетельница.

«Житель штата Миннесота покидает тюрьму после того, как отсидел в ней 27 лет за [преступление], которое он не совершал. Пятидесятичетырехлетний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор», — говорится в публикации.

Приговор Хуперу в значительной мере основывался на показаниях ключевой свидетельницы. Сейчас женщина сама находится под стражей. Она утверждает, что ее замучила совесть, после чего она решила отозвать свои показания и во всем сознаться.

В июле ABC News сообщал, что в США 39-летняя Шеннон Николь Вомак работала медсестрой под выдуманными именами и пользовалась поддельными документами.

В полиции считают, что с 2020 года женщина использовала около 20 псевдонимов и семь различных номеров социального страхования, выдавая себя за разных медсестер из нескольких штатов. Она работала в домах престарелых и реабилитационных центрах, предъявляя поддельные документы и лицензии.

Ранее лжеврач не смог удалить импланты из ягодиц и бросил пациентку на операционном столе.

