В США мужчина 27 лет провел в тюрьме по ложному обвинению

NBC: в США мужчину освободили после 27 лет заключения по ложному обвинению

Суд в США освободил 54-летнего Брайана Хупера, 27 лет отбывавшего наказание по ложному обвинению. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокурора округа Хеннепин штата Миннесота.

По данным ведомства, в совершении преступления спустя почти три десятка лет призналась ключевая свидетельница.

«Житель штата Миннесота покидает тюрьму после того, как отсидел в ней 27 лет за [преступление], которое он не совершал. Пятидесятичетырехлетний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор», — говорится в публикации.

Приговор Хуперу в значительной мере основывался на показаниях ключевой свидетельницы. Сейчас женщина сама находится под стражей. Она утверждает, что ее замучила совесть, после чего она решила отозвать свои показания и во всем сознаться.

