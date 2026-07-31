Пожар на складе DNS во Владивостоке потушили

МЧС: огонь на складе во Владивостоке потушен на 5 тыс. «квадратах»

Открытое горение на складе DNS во Владивостоке ликвидировано. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что пожар потушили на площади 5 тысяч квадратных метров.

«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — отметили в МЧС.

В настоящее время пожарные проводят разбор и пролив конструкций.

Здание склада DNS, расположенное на улице Днепровской во Владивостоке, загорелось 31 июля. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров. СМИ писали, что в здании произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, никто из людей не пострадал. Однако окончательная информация о пострадавших станет известна только после полной ликвидации пожара и разбора завалов, заявили в Главном управлении МЧС РФ по Приморскому краю.

При этом совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев исключил «стороннее воздействие» как причину возникновения пожара на складе компании.

Ранее Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на складе DNS во Владивостоке.