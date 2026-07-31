Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на складе DNS во Владивостоке

РПН: в районе пожара во Владивостоке не обнаружили загрязнения воздуха

Во Владивостоке не обнаружили загрязняющих веществ в воздухе из-за пожара на складе DNS. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, по результатам лабораторных исследований, превышения допустимой концентрации загрязняющих веществ и дозы гамма-излучения не обнаружены.

Здание склада DNS, расположенное на улице Днепровской во Владивостоке, загорелось 31 июля. Пламя распространилось на площади около 1000 квадратных метров. СМИ писали, что в здании произошло частичное обрушение крыши. Предварительно, никто из людей не пострадал. Однако окончательная информация о пострадавших станет известна только после полной ликвидации пожара и разбора завалов, заявили в Главном управлении МЧС РФ по Приморскому краю.

При этом совладелец и директор DNS Group Дмитрий Алексеев исключил «стороннее воздействие» как причину возникновения пожара на складе компании.

Ранее в пресс-службе DNS высказались о последствиях пожара на складе во Владивостоке.