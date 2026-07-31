Юрист объяснил, будет ли считаться платная подписка в Telegram преступлением

Обычным гражданам использование Telegram ничем не грозит, так как сам мессенджер не признан террористической организацией. Можно сохранить аккаунт, переписываться с другими людьми, читать каналы, звонить и публиковать незапрещённые законом материалы, объяснил в беседе с RT гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Подписка на канал Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) и обсуждение его уголовного преследования сами по себе также не образуют преступления. Покупка платной подписки или других функций сервиса автоматически финансированием терроризма не считается», — отметил эксперт.

В то же время адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что факт включения Дурова в список экстремистов не предполагает ответственность для пользователей, в том числе за оплату сервисов Telegram. В любом случае, при подобных рисках Росфинмонторинг и компетентные органы должны сообщить заранее, заключила специалист.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров попал в список террористов и экстремистов. Росфинмониторинг включил его в этот перечень спустя сутки после того, как ФСБ обвинила бизнесмена в содействии терроризму. Что влечет за собой новый статус Дурова, как это скажется на работе Telegram в России, чем рискуют пользователи мессенджера и останутся ли без наследства сотни детей предпринимателя — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме ранее заявили, что Telegram повторит судьбу Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).