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Общество

Москвичей предупредили о сильной жаре 1 и 2 августа

МЧС предупредило москвичей о жаре до +31°C в ближайшие дни
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Столичный главк МЧС в своем Telegram-канале предупредил москвичей и гостей столицы о жаре до +32°C 1 и 2 августа.

«В дневные часы 1-2 августа местами в Москве ожидается сильная жара 29-31°С», — говорится в сообщении.

В связи с этим жителям столицы рекомендовали пить больше воды, держаться в тени и выбирать одежду из натуральных тканей, а также не пренебрегать головным убором.

29 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого отметил, что предстоящие выходные, 1 и 2 августа, в Центральной России станут финалом купального сезона. По его словам, с 3 августа солнце уже не будет так активно согревать воздух, а ночи будут становиться длиннее и прохладнее.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что ближе к выходным дождливая погода закончится.

Ранее в 11 городах Италии объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары.

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