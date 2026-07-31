Блогер Лерчек прибыла в суд на прения по ее уголовному делу

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) прибыла в Гагаринский суд Москвы, где сегодня состоятся прения сторон по ее делу о незаконном выводе средств. Кадры публикует Telegram-канал 112.

От комментариев журналистам блогер отказалась.

Предполагается, что сегодня на заседании сторона защиты представит свои доказательства, после этого пройдут прения сторон по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. С последним словом выступит подсудимая, и после этого суд удалится для вынесения приговора.

28 июля прокуратура попросила заменить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург.

До этого уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит до пяти лет колонии за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Ранее Гагаринский суд Москвы возобновил уголовное дело против Лерчек.