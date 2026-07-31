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Общество

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе

Володин: в августе в России будет скорректирован размер пенсии
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин рассказал в своем канале на платформе «Макс» о нескольких важных законах, которые вступают в силу в августе.

По словам Володина, накопительная часть пенсии будет увеличена на 17,3%, срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. При этом изменения произойдут автоматически и не потребуют от граждан каких-либо действий.

Кроме того, Володин напомнил, что участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.

Спикер также перечислил другие нововведения августа, в числе которых уголовная ответственность за нарушения при оказании услуг связи иностранцам, ужесточение наказания за незаконный сбор данных о частной жизни россиян, а также защиту сведений налогоплательщиков из «Госуслуг» режимом налоговой тайны.

27 июля Володин заявил, что послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию предыдущих лет выполнены на 100%.

Ранее в Госдуме объявили о завершении работы по интеграции новых регионов.

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