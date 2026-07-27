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Политика

В Госдуме объявили о завершении работы по интеграции новых регионов

Володин: Госдума приняла порядка 70 законов по интеграции новых регионов
Владимир Федоренко/РИА Новости

Государственная дума РФ приняла десятки законов, направленных на интеграцию новых регионов страны — Донецкой народной республики (ДНР), Запорожской области, Луганской народной республики (ЛНР) и Херсонской области. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Депутат в ходе заключительного пленарного заседания восьмого созыва ГД объявил, что работа по интеграции новых субъектов в единое правовое поле РФ завершена.

«Принято порядка 70 базовых законов, многие из которых инициированы депутатами», — подчеркнул Володин.

Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики до 2036 года. Особое внимание в документе уделяется интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое и культурное пространство страны.

В декабре российский лидер подписал закон, продлевающий действие ряда временных норм по интеграции новых регионов. Документ, в частности, уточняет механизмы обращения с имуществом, в том числе имеющим признаки бесхозного. Такие объекты признаются публичной собственностью субъектов страны или их муниципалитетов.

Ранее в Крыму выступили против деления российских регионов на старые и новые.

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