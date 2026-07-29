Стало известно, какой будет погода в августе в Центральной России

Август в центральной части России ожидается нежарким, за исключением первых пяти дней месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, этот прогноз в силу своей долгосрочности пока носит предварительный характер. При этом синоптик сослался на народную поговорку-примету о том, что «август пришел — свое лето забрал».

«Уже во второй пятидневке августа вода постепенно уйдет из лета в осень — в средней полосе России наступит своеобразный бархатный сезон», — добавил специалист.

Тишковец уточнил, что в предстоящем августе, начиная где-то со второй его недели, ожидается температура воздуха в пределах климатической нормы. Если говорить про Москву, то это до +21,5ºС днем и до +12ºС по ночам.

Невысокие температурные показатели, по словам метеоролога, будут сочетаться с обильными осадками: при норме в 78 мм предположительно выпадет на 10-20% больше дождей.

Тишковец напомнил, что рубежом конца лета в народном календаре является Ильин день, который отмечают 2 августа. После этой даты солнце начинает греть все слабее, ночи удлиняются и становятся более прохладными, поэтому вода в водоемах не успевает прогреваться за день и стремительно остывает, из-за чего купание перестает быть приятным.

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