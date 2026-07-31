Врач предупредил о влиянии жары на результаты анализов

Аномальная жара может искажать результаты медицинских исследований, провоцировать сгущение крови и изменение состава мочи. Об этом Pravda.Ru рассказал терапевт, рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

По его словам, экстремальные температуры воздуха меняют физические свойства внутренней среды организма. При этом основной причиной сложности в диагностике является обезвоживание — на фоне выделения пота жидкая часть крови теряется, что приводит к росту вязкости.

«Гематокрит, конечно, меняется. Состав крови меняется, показатели меняются от жары. Если кровь более густая, то и гематокрит будет выше», — отметил Орлов.

Врач отметил, что в жару возрастает риск тромбообразования, что отражается на показателях Д-димера и количестве тромбоцитов. Сгущение крови на фоне зноя также создает ложную картину патологии, которая исчезает сразу после нормализации погоды. Чтобы снизить риски, он призвал пить больше воды.

Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина до этого говорила, что организму во время жаркой погоды необходимы электролиты, которые помогают поддерживать водный баланс и борются со скрытым обезвоживанием.

Ранее врач предупредила о риске получения теплового стресса летом.