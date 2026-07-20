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Россиянам назвали продукты, необходимые организму в жару

Эндокринолог Хайкина: в жару нужны организму продукты с водой и электролитами
Remo Casilli/Reuters

Организму во время жаркой погоды необходимы электролиты, которые помогают поддерживать водный баланс и борются со скрытым обезвоживанием. Содержатся они в определённых продуктах, объяснила в беседе с RT врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина.

«Иногда кажется, что человек пьёт достаточно, но его всё равно беспокоят сухость во рту, быстрая утомляемость, тусклость кожи или ощущение «тяжёлой» головы», — пояснила врач, отметив, что это как раз связано с потерей минералов, контролирующих водно-солевой баланс.

Для восстановления важно употреблять, в частности, огурцы, состоящие на 96% из воды. В них содержится калий – это ключевой электролит, подчеркнула Хайкина. На второе место по важности она поместила арбуз, отметив, что в нём есть калий и магний, сочетание которых восстанавливают организм после обильного потоотделения.

Кроме того, природным изотоником считается кокосовая вода, богатая калием, натрием и магнием. Особенно полезна после физических нагрузок и длительного пребывания на солнце, но при условии, что в ней нет сахара, предупредила врач.

Среди прочих продуктов Хайкина выделила кабачки, клубнику, а также посоветовала пить достаточное количество воды.

До этого врач-хирург, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» Екатерина Саутина рассказала «Газете.Ru», что потребность в жидкости зависит не только от температуры воздуха, но и от массы тела, уровня физической активности, возраста, состояния здоровья и даже влажности окружающей среды. Взрослому человеку требуется примерно 30–35 мл жидкости на каждый килограмм массы тела в сутки. Например, человеку весом 70 кг необходимо около 2,1–2,5 литра жидкости в день, пояснила специалист.

Россиян ранее предупредили об опасности бани в жаркую погоду.

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