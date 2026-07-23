Врач предупредила о риске получения теплового стресса летом

Тепловой стресс является одной из главных опасностей, которые подстерегают людей в летнее время, это состояние, когда организм получает и производит больше тепла, чем способен отдать. Об этом aif.ru рассказала главный врач городской поликлиники № 220 ДЗМ Анна Косенкова.

«Высокая температура окружающей среды не дает влаге испаряться с тела, а потеря жидкости и солей с потом снижают объем крови и повышают ее густоту», — сказала врач.

К признакам такого состояния она отнесла вялость, головокружение, учащенный пульс, тошноту. Для предотвращения развития теплового стресса Косенкова посоветовала носить головной убор, исключить тяжелые нагрузки в жару в период с 12:00 до 16:00, пить больше чистой воды. При появлении первых признаков перегрева важно уйти в тень или в кондиционируемое помещение, смочить водой запястья, шею и лоб, прилечь с приподнятыми ногами.

Кандидат медицинских наук, ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Пироговского университета Анатолий Малышев до этого говорил, что спутанность сознания, заторможенность, потеря сознания, судороги и нарушение речи на фоне перегрева могут указывать на тепловой удар и требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Ранее врач рассказала, кто входит в группу повышенного риска теплового удара.