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В России сохранится новый срок начала ЕГЭ

Рособрнадзор: ЕГЭ и дальше будет начинаться не раньше 1 июня
Алексей Майшев/РИА Новости

Решение начинать Единый государственный экзамен не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России, полностью подтвердило свою эффективность в 2026 году и будет действовать на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, изменение сроков проведения экзаменационной кампании не вызвало негативной реакции со стороны участников образовательного процесса. Музаев отметил, что система образования спокойно восприняла нововведение, а для педагогов оно стало более удобным.

Глава Рособрнадзора пояснил, что раньше последние звонки традиционно проходили около 25 мая, тогда как ЕГЭ в отдельные годы стартовал уже 23 мая, когда праздничные мероприятия в школах еще не завершились. После переноса экзаменов появилась возможность без спешки провести последние звонки и подготовиться к началу государственной итоговой аттестации.

Музаев также подчеркнул, что в последующие годы Единый государственный экзамен будет начинаться не раньше 1 июня. По его словам, соответствующее распоряжение президента носит бессрочный характер, поэтому экзаменационная кампания отныне и в дальнейшем сможет стартовать только после этой даты.

Ранее в Рособрнадзоре объяснили, почему решили сохранить ЕГЭ по обществознанию.

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