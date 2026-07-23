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Общество

Советник Путина поддержала идею об устной части ЕГЭ по некоторым предметам

Ямпольская поддержала инициативу об устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам
Алексей Майшев/РИА Новости

Советник президента России Елена Ямпольская назвала предложение главы Рособрнадзора Анзора Музаева о разработке устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и проработке устного экзамена по истории после 9-го класса правильным решением. Ее слова передает ТАСС.

«Модель готовится к внедрению до 2030 года. Думаю, что позиция очень правильная», — сказала она.

В конце июня этого года первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин рассказал, что в России хотят сделать обязательным единый государственный экзамен по истории для выпускников, планирующих поступать на гуманитарные направления. Однако проходить он может и не в форме ЕГЭ – важно, чтобы итоговое испытание включало в себя устную часть и диктант на понимание основных дат и событий.

По мнению депутата, сегодняшний ЕГЭ по истории включает в себя большое количество мелочей и деталей, которые непрофессионалам знать не столь важно, но при этом не имеет вопросов на общее понимание исторического процесса

Ранее в России объяснили причины роста среднего балла ЕГЭ до максимума за пять лет.

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