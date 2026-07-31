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Общество

В DNS рассказали о последствиях пожара на складе компании во Владивостоке

DNS: возможны задержки доставки товаров из-за пожара на складе во Владивостоке
МЧС Приморского края

Пожар, произошедший в пятницу утром на складе бытовой техники DNS во Владивостоке, может привести к задержке доставки заказов. Об этом сообщается на сайте компании.

«Магазин-склад DNS Технопоинт по адресу: ул. Днепровская, 104 временно не работает. Мы принимаем все необходимые меры для исполнения обязательств по оформленным заказам. О получении заказов будет сообщено дополнительно», – говорится в публикации.

Там добавили, что доставка товаров была перераспределена между складами.

«Обращаем внимание, что возможны задержки доставки заказов, но мы делаем все возможное, чтобы уложиться в сроки», – добавили в DNS.

31 июля в главном управлении МЧС России по Приморскому краю рассказали, что пожар произошел на складе во Владивостоке, предварительная площадь возгорания — 1 тысяча квадратных метров.

Позднее сообщалось, что тушение пожара на складе DNS во Владивостоке осложняется из-за ветра, пожару присвоен третий ранг.

Ранее во Франции сгорели почти 200 домов, пока пожарные тушили элитные виллы.

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