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Общество

В российских аэропортах появятся места для выгула собак-поводырей

Минтранс: в аэропортах с 1 сентября появятся места для выгула собак-поводырей
Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября в российских аэропортах появятся места для выгула собак-поводырей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса РФ.

«Аэровокзалы ... либо прилегающие к ним территории, проектная документация на строительство или реконструкцию которых будет утверждена после вступления в силу настоящего приказа, должны предусматривать места для выгула собаки-проводника, сопровождающей пассажира из числа инвалидов по зрению», — говорится в сообщении.

Также с 1 марта 2027 года авиакомпании будут обязаны обеспечить фильмы на борту субтитрами.

В России с 1 июля 2026 года начал действовать национальный стандарт, регламентирующий рабочие качества собак-проводников для людей с нарушениями зрения.

Как поясняли в Росстандарте, предметом стандартизации выступают служебные навыки животного, сформированные в ходе тренировок и используемые незрячим человеком при ориентировании на местности и самостоятельном передвижении.

Ранее собаководам рассказали, как безопасно купаться с питомцем.

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