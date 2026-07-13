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Собаководам рассказали, как безопасно купаться с питомцем

Кинолог Голубев: купаться с собакой стоит на специальных пляжах
Shutterstock/Anna_Polyakova

Летом многие владельцы собак хотят взять питомца с собой к водоему, однако посещение пляжей с животными строго регламентировано, и за нарушение правил предусмотрены штрафы. Единственное исключение — собаки-поводыри. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Законной альтернативой, по его словам, служат так называемые «дикие» пляжи, где купание людей запрещено. Однако такие места не всегда безопасны. Кроме того, существуют специально оборудованные пляжи для собак, но их пока немного. Также можно предложить питомцу надувной бассейн на загородном участке.

Перед тем как разрешить собаке заходить в воду, эксперт посоветовал исследовать берег и ни в коем случае не позволять питомцу заплывать далеко. Даже если собака чувствует себя в воде уверенно, спасательный жилет с ручкой на спине может спасти ей жизнь, подчеркнул Голубев.

«Особую осторожность соблюдайте в жару. Вода может облегчить состояние, но временно. Когда собака начнет высыхать, влага создаст парниковый эффект. Порой лучше, чтобы питомец просто помочил лапки и живот, но не погружался полностью», — сказал кинолог.

Кроме того, не следует позволять собаке пить из водоема — это может быть опасно, добавил он.

До этого Голубев выделил несколько простых правил, которые помогут защитить животное в летний зной.

Чтобы помочь собаке быстро охладиться, он посоветовал приложить прохладные полотенца к подушечкам лап, паху или подмышкам. При этом накрывать любимца мокрой тканью целиком не стоит — это, наоборот, усилит перегрев. Также важно избегать прогулок в пик солнечной активности с 11:00 до 17:00. Особенно опасно гулять по раскаленному асфальту и песку — это двойной удар по организму.

Ранее собаководам рассказали, как правильно выбирать переноску для питомца.

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