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В России регламентировали требования к собакам-поводырям

ГОСТ с требованиями к собакам-поводырям вступил в силу в РФ
Shutterstock

В России с 1 июля 2026 года начал действовать национальный стандарт, регламентирующий рабочие качества собак-проводников для людей с нарушениями зрения. Об этом пишет ТАСС.

Как поясняли в Росстандарте, предметом стандартизации выступают служебные навыки животного, сформированные в ходе тренировок и используемые незрячим человеком при ориентировании на местности и самостоятельном передвижении.

Согласно утвержденным требованиям, собака должна спокойно воспринимать ошейник, поводок и намордник, позволяя хозяину без затруднений экипировать ее. У животного должно быть закреплено социально приемлемое поведение: оно обязано держаться рядом с владельцем и подчиняться его командам.

Пес не должен проявлять агрессию, при этом у него допускается слабо выраженный охотничий инстинкт. Важными качествами названы быстрая адаптация к меняющейся обстановке и способность переключаться по сигналу хозяина. Также собака не должна стремиться к контакту с другими животными, подбирать с земли посторонние предметы или мусор, а также брать корм от чужих людей.

В перечень обязательных команд для собаки-проводника входят: «рядом», «сидеть», «стоять», «лежать», «ко мне», «место», «апорт», «дай», «вперед», «направо» и «налево». При движении по маршруту животное должно сохранять постоянную скорость, соответствующую темпу человека, четко выполнять указания, обходить препятствия и обозначать остановкой бордюры или парапеты. Кроме того, собака должна быть обучена самостоятельно принимать решения в ситуациях, когда команды владельца могут противоречить безопасности или не соответствуют реальной обстановке.

Отмечается, что данный ГОСТ применяется на добровольной основе и не является обязательным.

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