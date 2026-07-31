В России изменятся правила перевозок в поездах

В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах

В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах, следует из приказа Минтранса РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что изменения были внесены в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.

Подчеркивается, что нововведения должны повысить доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Для тех, кто использует для передвижения коляски, появится возможность приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке.

При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж.

В мае в России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать в полете и нельзя будет провозить особенно мощные устройства.

Кроме того, в пояснении к правилам указано, что провозить аккумуляторы в багаже категорически запрещено. Внешние аккумуляторы обязательно надо брать в ручную кладь и хранить в доступном месте под контролем.

Ранее в России захотели запретить «драконовские» комиссии за возврат авиабилетов.