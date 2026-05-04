Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

В России хотят запретить «драконовские» комиссии за возврат авиабилетов

Депутат Прокофьев предложил ограничить комиссии за возврат авиабилетов
Shutterstock/Ivan Kruk

КПРФ предлагает установить лимит в 10% от стоимости авиаперелета на комиссии авиакомпаний при возврате или обмене билетов. Инициатива преследует цель ограничить «драконовские» меры авиаперевозчиков, берущих с людей до 70% стоимости билета при его возврате. Такое обращение депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев направил министру транспорта Андрею Никитину.

Как пояснил парламентарий, на майские праздники многие планируют посетить родных или отдохнуть, воспользовавшись услугами воздушного транспорта. Но планы могут измениться по не зависящим от пассажира причинам.

В обращении депутата к главе минтранса говорится, что из-за высоких цен на авиабилеты многие россияне покупают их существенно ранее запланированной поездки, а при условии возврата билетов авиакомпании взимают дополнительную комиссию в 50 или 70% от стоимости билета.

Прокофьев считает это недобросовестним отношением перевозчиков к пассажирам и «способом максимизации прибыли за счет фактического нарушения правил договора перевозки».

«Лимит в 10 процентов от стоимости перелета при возврате билета соответствует международной практике. И этого достаточно, чтобы покрыть издержки авиаперевозчика по перепродаже и переоформлению сданного пассажиром билета. А кроме того, если речь изначально идет о возвратных билетах, с какой стати такая драконовская комиссия – 50 процентов, 70 процентов?», — сказал парламентарий.

Авиабилеты и без того постоянно растут в цене выше уровня инфляции, указал Прокофьев. При этом авиасообщение должно оставаться доступным, «учитывая расстояния в нашей стране и – нередко – безальтернативность части маршрутов».

В марте в министерстве транспорта России сообщили о том, что в связи с новыми требованиями по контролю выбросов углекислого газа стоимость авиабилетов может подняться.

Ранее стало известно, куда россияне летали зимой.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!