В России хотят запретить «драконовские» комиссии за возврат авиабилетов

КПРФ предлагает установить лимит в 10% от стоимости авиаперелета на комиссии авиакомпаний при возврате или обмене билетов. Инициатива преследует цель ограничить «драконовские» меры авиаперевозчиков, берущих с людей до 70% стоимости билета при его возврате. Такое обращение депутат Госдумы от КПРФ, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев направил министру транспорта Андрею Никитину.

Как пояснил парламентарий, на майские праздники многие планируют посетить родных или отдохнуть, воспользовавшись услугами воздушного транспорта. Но планы могут измениться по не зависящим от пассажира причинам.

В обращении депутата к главе минтранса говорится, что из-за высоких цен на авиабилеты многие россияне покупают их существенно ранее запланированной поездки, а при условии возврата билетов авиакомпании взимают дополнительную комиссию в 50 или 70% от стоимости билета.

Прокофьев считает это недобросовестним отношением перевозчиков к пассажирам и «способом максимизации прибыли за счет фактического нарушения правил договора перевозки».

«Лимит в 10 процентов от стоимости перелета при возврате билета соответствует международной практике. И этого достаточно, чтобы покрыть издержки авиаперевозчика по перепродаже и переоформлению сданного пассажиром билета. А кроме того, если речь изначально идет о возвратных билетах, с какой стати такая драконовская комиссия – 50 процентов, 70 процентов?», — сказал парламентарий.

Авиабилеты и без того постоянно растут в цене выше уровня инфляции, указал Прокофьев. При этом авиасообщение должно оставаться доступным, «учитывая расстояния в нашей стране и – нередко – безальтернативность части маршрутов».

В марте в министерстве транспорта России сообщили о том, что в связи с новыми требованиями по контролю выбросов углекислого газа стоимость авиабилетов может подняться.

