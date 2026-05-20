В России вступили в силу новые правила провоза пауэрбанков

Минтранс разъяснил новые правила провоза пауэрбанков в самолетах
wisely/Shuttestock/FOTODOM

В России изменились правила провоза пауэрбанков в самолетах. Теперь их запрещено заряжать в полете и нельзя будет провозить особенно мощные устройства, следует из обновленных норм, опубликованных Минтрансом РФ на канале министерства в мессенджере «Макс».

«Заряжать устройства во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно», — говорится в публикации.

Аккумуляторы емкостью до 100 Ватт-час можно беспрепятственно провозить в самолете. Если батареи от 100 до 160 Ватт-час, то их необходимо согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки, емкость которых превышает 160 Ватт-час, к перевозке самолетами запрещены.

Кроме того, в пояснении к правилам указано, что провозить аккумуляторы в багаже категорически запрещено. Внешние аккумуляторы обязательно надо брать в ручную кладь и хранить в доступном месте под контролем.

5 мая в международном аэропорту индийского города Чандигарха из-за возгорания на борту объявили экстренную эвакуацию пассажиров. Инцидент произошел на рейсе авиакомпании IndiGo, прилетевшем из Хайдарабада. По информации журналистов, после посадки самолета поступило сообщение о возгорании на борту пауэрбанка, принадлежавшего одному из пассажиров.

Ранее ученый рассказал, чем опасен пауэрбанк в самолете.

 
