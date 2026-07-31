Следователь рассказал, как разговорил самого кровавого маньяка в России

Установить причастность «ангарского маньяка» Михаила Попкова к десяткам преступлений удалось, выстроив доверительный диалог, рассказал в интервью «Газете.Ru» заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Иркутского управления СКР Евгений Карчевский.

«Первое дело было построено на результатах генетических экспертиз, а моя группа расследовала остальные 65 убийств, в которых не было генетики. Я приезжал к Попкову, и мы могли общаться несколько дней подряд. Мне нужно было понять, что он из себя представляет, мы обменивались жизненными историями, он рассказал, что увлекался автомобилями, я приносил ему книги и мы обменивались мнением о прочитанном. Потихоньку, выстроился контакт, получилось его заинтересовать и понять суть этого человека», — рассказал Карчевский.

По его словам, Попков готов рассказывать о совершенных убийствах, если считает, что слушатель в нем заинтересован. «В какой-то момент было видно, что он устал вспоминать свои преступления, и прямо сказал: «Пока все, мне еще много вспоминать, вы не переживайте, сотня точно будет, только давайте чуть позже», — сказал следователь.

О том, как расследовались самые громкие дела в России, чем уникален «ангарский маньяк» и зачем пить чай с преступниками, — читайте в полном интервью.

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