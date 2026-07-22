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Общество

Серийный убийца женщин предстал перед судом на Урале

На Урале вынесли приговор серийному убийце женщин
Прокуратура Челябинской области

На Урале 57-летний серийный убийца женщин предстал перед судом и выслушал свой приговор. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Преступления совершались с 2004 по 2007 год в Металлургическом районе Челябинска. Житель Коркино выслеживал женщин на безлюдных улицах и нападал на них ночью или утром. Мужчина наносил жертвам множественные удары лезвием ножа, а затем крал личные вещи погибших. Таким образом он зарезал пять женщин.

Во время разбирательства мужчина отрицал свою причастность к преступлениям, однако его все равно признали виновным по п.п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц. Ему назначили наказание в виде 13 лет и трех месяцев лишения свободы. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с убийцы морального вреда в размере 3 млн рублей.

Ранее на СВО погиб курганский маньяк, съевший документы с признанием.

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