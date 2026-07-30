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Общество

СМИ сообщают о десятках тысяч незаконных мигрантов в испанской Сеуте

El Mundo: около 20 тысяч мигрантов могли попасть в испанскую Сеуту
Jon Nazca/Reuters

Около 20 тысяч мигрантов могли попасть в автономный испанский город Сеута, расположенный на севере Африки. Об этом пишет газета El Mundo со ссылкой на источник в полиции.

Как пишут авторы публикации, мигранты не встретили сопротивления со стороны сил безопасности Марокко.

Отмечается, что только за последнюю неделю 1,5 тысячи мигрантов добрались до Сеуты вплавь, другие пришли из Марокко пешком.

Испанские власти приняли решение задействовать военных для обеспечения безопасности в автономном городе.

Накануне министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что преступные группировки воспользовались июльским постановлением Верховного суда, которое ограничило практику немедленной высылки мигрантов, задержанных при попытке по морю добраться до Сеуты.

Сеута имеет статус автономного города. Из-за географического расположения миграционная проблема — одна из главных для населенного пункта. Для контроля потока беженцев из африканских стран вдоль границы с Марокко установлен высокий забор с колючей проволокой.

Ранее страны ЕС захотели сделать Узбекистан пристанищем для мигрантов.

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