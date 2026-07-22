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Общество

В российском регионе ближайшие пять лет не будут продавать вейпы

Саратовская облдума приняла закон о прекращении продажи вейпов на пять лет
Алексей Майшев/РИА Новости

В Саратовской области вводится пятилетний запрет на розничную продажу вейпов. Об этом сообщается на официальном сайте региональной Думы со ссылкой на принятый депутатами закон.

С 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года на территории области будет полностью запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Все новые меры вступят в силу с 1 марта 2027 года.

Кроме того, принятый закон запрещает продавать табачную и другую содержащую никотин продукцию в лагерях и других организациях детского отдыха, учреждениях соцобслуживания граждан, используемых для религиозных обрядов культовых сооружениях, на пляжах и в других зонах отдыха у воды, а также в местах проведения официальных спортивных состязаний.

Законопроект разработала группа депутатов во главе со спикером областной Думы Алексеем Антоновым. Комментируя инициативу, он подчеркнул, что медицинские исследования опровергли ошибочное убеждение в безопасности использования вейпов.

Нововведения поддержал ректор Саратовского госмедуниверситета и депутат облдумы Андрей Еремин. По его словам, на фоне распространения вейпов наблюдается общее ухудшение здоровья молодежи.

«У подростков и молодых людей до 25 лет использование вейпов вызывает необратимые изменения. Если учесть тот факт, что среди молодежи в возрасте 16–24 лет потребление вейпов достигает 25%, мы решаем вопрос демографической безопасности страны», — подчеркнул он.

Депутат Саратовской облдумы Владимир Земсков добавил, что курение вейпов снижает концентрацию внимания и способность к обучению у молодых людей. Его коллега Александр Анидалов призвал продолжить проработку мер, включая пропаганду полного отказа от курения и запрет на торговлю ингредиентами для смесей.

Ранее Китай увеличил поставки вейпов в Россию.

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