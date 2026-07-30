С химчистки в Петербурге взыскали почти 900 тысяч рублей за испорченный жилет Louis Vuitton

В Петербурге химчистка заплатит почти 900 тысяч рублей за порчу жилета Louis Vuitton

В Петербурге с химчистки, испортившей принадлежащий клиентке жилет Louis Vuitton, взыскали сотни тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Женщина сдала вещь в одну из сетевых химчисток еще в сентябре 2024 года — при приемке работник не предупредил о возможных рисках, но при этом сделал пометку об износе вещи в 70%, что не соответствовало действительности. Клиентка заплатила за услугу 1290 рублей.

Спустя почти две недели женщине сообщили о «непредвиденном». Все декоративные элементы стерлись, жилет стал однотонно-черным. В качестве компенсации ей предложили лишь бесплатную выдачу и сертификат — клиентка направила письменную претензию, но ответа не последовало.

В результате экспертиза подтвердила, что изделие оригинальное. Его рыночная стоимость составила более 150 тысяч рублей при износе в 50%. Представители ответчиков в суд не явились и доказательств надлежащего оказания услуг не представили. Суд взыскал двукратную стоимость жилета, цену услуги, неустойку, моральный вред, штраф и судебные расходы на общую сумму почти в 900 тысяч рублей.

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