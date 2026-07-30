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Общество

Отцу школьного стрелка в США дали 15 лет тюрьмы за подаренную сыну винтовку

NYT: отцу школьного стрелка из Джорджии дали 15 лет тюрьмы
Shutterstock

Отец подростка, выстрелившего в четырех человек в средней школе в Джорджии в 2024 году, приговорен к 15 годам тюрьмы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на материалы суда.

Прокурор заявил, что Колин Грей несет ответственность за устроенную его 14-летним сыном Кольтом стрельбу, поскольку подарил ему винтовку, с помощью которой тот совершил нападение, и игнорировал признаки ухудшения психического здоровья подростка.

Прокуратура требовала 80-летнего срока, защита настаивала на 10 годах условно. Подсудимый пытался убедить присяжных, что осознал преступные намерения сына только задним числом, а винтовку AR-15 подарил ему из стремления наладить контакт.

«У Кольта была совершенно другая сторона, о существовании которой я не знал», — заявил он суду.

В суда над сыном Грея, которому сейчас 16 лет, выяснилось, что перед нападением он страдал от вспышек агрессии и слышал голоса в голове, но родители вместо обращения к специалисту просто давали ему выписанные матери антидепрессанты. Кроме того, к ним в дом наведывалась полиция в связи с угрозами, которые Кольт публиковал онлайн.

Подросток признал себя виновным по 55 пунктам и был приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Судья отметил, что он «понимал весь ужас того, что собирался сделать», но при этом «взрослые подвели его».

Это дело стало частью новой практики привлечения родителей несовершеннолетних стрелков к ответственности. Ранее аналогичным образом были осуждены родители стрелка в Мичигане.

Ранее в Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие.

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