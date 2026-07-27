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Общество

В Чикаго произошла стрельба, есть пострадавшие

ABC: шесть человек пострадали при стрельбе в районе Гумбольдт-парк в Чикаго
Shutterstock

Шесть человек получили ранения в результате стрельбы в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщил телеканал АВС со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в ночь на 27 июля в районе Гумбольдт-парк на северо-западе города. Огнестрельные ранения получили две женщины и четверо мужчин. Все пострадавшие доставлены в местные больницы.

Мотивы стрельбы выясняются. В настоящий момент полиция ведет поиск преступника.

До этого после церемонии вручения дипломов в старшей школе города Фэрфилд (Калифорния) неизвестный открыл огонь на автостоянке возле школы, где проходило мероприятие. В результате четыре человека получили ранения, один из них не выжил.

В апреле в американском штате Луизиана произошла массовая стрельба в торговом центре. По версии полиции, причиной стал конфликт двух групп лиц. Торговый центр закрыли, всех посетителей и персонал эвакуировали.

Ранее в США женщина застрелила ветерана армии из-за места на парковке у супермаркета.

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