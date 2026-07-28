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Общество

На Кубани мужчина устроил пожар на турбазе, чтобы отомстить охраннику

В Краснодарском крае мужчина поджег беседку на турбазе из-за ссоры с охраной
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На Кубани мужчина устроил пожар на турбазе, чтобы отомстить охраннику за запрет детям гулять на территории. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

40-летний злоумышленник разлил на пол деревянной беседки моторное масло, подложил сухую траву и поджег строение. Когда пламя разгорелось, он скрылся. Выяснилось, что причиной поджога стала ссоры краснодарца с охраной, которая не разрешила местным детям находиться на территории турбазы.

В отношении поджигателя было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Ущерб владелец турбазы оценил в 600 тысяч рублей. Материалы расследования направлены в суд, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Карелии строитель сжег коллегу в бытовке из-за кражи колонки. Чтобы скрыть кражу, он поджег куртку на вешалке и покинул помещение. Пострадавшего спасти не удалось. Поджигателя задержали, суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года.

Ранее в Волгоградской области мужчина пытался сжечь жену за пьянство.

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