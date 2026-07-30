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Общество

«Плотоядная бактерия» поразила 12 жителей Флориды с начала года, один не выжил

Депздрав Флориды сообщил о 12 заразившихся «плотоядной бактерией» с начала года
Евгений Биятов/РИА Новости

Количество случаев заражения так называемой «плотоядной бактерией» Vibrio vulnificus во Флориде достигло 12 с начала года, один человек не выжил. Об этом сообщает Naples Daily News со ссылкой на данные Департамента здравоохранения штата.

По информации ведомства, последний подтвержденный случай заражения зафиксирован в округе Бэй у человека в возрасте 35–39 лет. В 2025 году в штате было зарегистрировано 33 случая инфицирования, пять из которых закончились летальным исходом.

Хотя инфекции Vibrio vulnificus встречаются редко, они могут стать опасными для жизни в течение нескольких часов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), около 20% заразившихся не выживают. Пострадавшим может потребоваться экстренное хирургическое вмешательство, а в некоторых случаях — ампутация конечностей.

Во Флориде пик заражения Vibrio vulnificus приходится на период с июня по сентябрь, когда растет число посетителей на пляжах, любителей катания на лодках и потребителей морепродуктов. Также всплески заболеваемости регулярно происходят после тропических штормов и ураганов, когда штормовые волны заносят морскую воду в пресноводную среду.

Vibrio vulnificus обитает в солоноватой воде — в местах смешения пресной и соленой воды, включая заливы, эстуарии и большую часть побережья Флориды. Люди чаще всего заражаются при употреблении сырых или недоваренных моллюсков, особенно устриц, выловленных в этих водах, или когда открытая рана, порез или ссадина контактируют с теплой прибрежной или солоноватой водой.

Бактерию часто неточно называют «плотоядной» из-за способности вызывать некротический фасциит — быстро распространяющуюся бактериальную инфекцию тканей под кожей. В наиболее серьезных случаях пациентам требуется срочное и агрессивное лечение, чтобы спасти пораженные конечности и даже жизнь.

Ранее российские ученые нашли на дне Охотского моря необычный вид бактерий.

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