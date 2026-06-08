Российские ученые нашли на дне Охотского моря необычный вид бактерий

Ученые из Тихоокеанского института биоорганической химии имени Г. Б. Елякова ДВО РАН обнаружили в Охотском море новый вид бактерий, способный существовать в двух разных формах — подвижной и неподвижной. Исследование помогло выяснить, как одна небольшая генетическая особенность может кардинально менять образ жизни микроорганизмов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе института.

Новый вид получил название Marinovum sedimenti. Его выделили из донных осадков Охотского моря и описали совместно со специалистами Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. Это всего второй известный представитель рода Marinovum.

Во время изучения бактерий исследователи обнаружили неожиданное различие между двумя штаммами одного вида. Один из них оказался способным активно передвигаться благодаря одному или двум жгутикам, расположенным на поверхности клетки. Второй штамм такой способности был полностью лишен.

Генетический анализ показал, что подвижность связана с наличием особого внехромосомного участка ДНК, содержащего полный набор генов для формирования жгутиков. У неподвижного штамма этот генетический кластер отсутствовал.

По словам ученых, это редкий пример того, как сравнительно небольшая генетическая конструкция способна существенно изменить поведение бактерии, фактически наделив ее возможностью самостоятельно перемещаться в окружающей среде.

Кроме различий в подвижности, штаммы нового вида отличаются предпочтениями по солености, температуре и используемым источникам питания. Бактерии способны расти при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия.

Исследователи отмечают, что открытие расширяет представления о разнообразии микробной жизни в Мировом океане и помогает лучше понять роль горизонтального переноса генов — механизма, благодаря которому бактерии могут получать новые способности, включая «комплекты» генов для самостоятельного передвижения.

Ранее ученые обнаружили морской организм с потенциально «бессмертными» тканями.