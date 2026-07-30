Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Минздрав ответил на сообщения об укусе ядовитым пауком женщины под Челябинском

Минздрав опроверг сообщения об укусе ядовитым пауком женщины под Челябинском
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Укус женщины ядовитым пауком в Челябинске не подтвердился. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Пациентку обследовали челябинские врачи.

«После проведения исследования факт укуса паука не подтвердился», — отметили в пресс-службе.

Женщине оказывается вся необходимая помощь.

30 июля в Telegram-каналах появились сообщения о том, что женщина заявила о нападении на нее каракурта — якобы этот паук ее укусил в поле под Челябинском, где она прогуливалась с дочкой. Пострадавшая рассказала, что почувствовала сильную боль и жжение под мышкой, будто ее укололи иглой, и заметила на себе черно-красного паука, который был похож на ядовитую вдову. После этого женщину госпитализировали.

Южноуральские токсикологи в это же время просят граждан не поддаваться панике, поскольку встретить паука-каракурта в Челябинской области очень сложно, но при этом они призывают соблюдать меры безопасности в лесу, горной и лесопарковой зонах.

Ранее москвичей предупредили о нашествии опасных пауков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!