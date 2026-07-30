Минздрав ответил на сообщения об укусе ядовитым пауком женщины под Челябинском

Укус женщины ядовитым пауком в Челябинске не подтвердился. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Пациентку обследовали челябинские врачи.

«После проведения исследования факт укуса паука не подтвердился», — отметили в пресс-службе.

Женщине оказывается вся необходимая помощь.

30 июля в Telegram-каналах появились сообщения о том, что женщина заявила о нападении на нее каракурта — якобы этот паук ее укусил в поле под Челябинском, где она прогуливалась с дочкой. Пострадавшая рассказала, что почувствовала сильную боль и жжение под мышкой, будто ее укололи иглой, и заметила на себе черно-красного паука, который был похож на ядовитую вдову. После этого женщину госпитализировали.

Южноуральские токсикологи в это же время просят граждан не поддаваться панике, поскольку встретить паука-каракурта в Челябинской области очень сложно, но при этом они призывают соблюдать меры безопасности в лесу, горной и лесопарковой зонах.

Ранее москвичей предупредили о нашествии опасных пауков.