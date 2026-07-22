Во Франции у миллиардера пропал чемодан с ценностями на миллион евро

Parisien: в Париже у американского миллиардера украли украшения на 1,3 млн евро

В Париже у американского миллиардера пропал чемодан с драгоценностями общей стоимостью около 1,3 млн евро. Об этом сообщила газета Le Parisien.

В центре истории оказался 45-летний предприниматель, заработавший состояние на торговле медицинскими технологиями. По данным издания, вечером 19 июля он прилетел в аэропорт Руасси — Шарль-де-Голль из Ниццы. Мужчина планировал остановиться в отеле Four Seasons рядом с Елисейскими Полями. В аэропорту его встретила сотрудница частного агентства, которой было поручено доставить багаж в гостиницу.

Добравшись до отеля, мужчина отправился на прогулку по городу. Вернувшись вечером в номер, он обнаружил, что ему доставили только два чемодана. Третий, который он перевозил как ручную кладь и первым передал сотруднице агентства в аэропорту, исчез.

Записи камер видеонаблюдения показали, что из автомобиля у гостиницы выгрузили лишь два чемодана. По предварительной версии, третий багаж был утерян или похищен еще в аэропорту.

Как сообщает Le Parisien, среди пропавших ценностей было кольцо стоимостью 800 тыс. евро, а также несколько других ювелирных изделий. Общая стоимость украшений превышает 1 млн евро и оценивается примерно в 1,3 млн евро.

Полицейские уже допросили сотрудницу частной компании, встречавшую миллиардера. Что именно она сообщила следствию, не раскрывается. В самой компании отказались комментировать ситуацию. Расследованием занимается полиция французского департамента Валь-д'Уаз.

Ранее сообщалось, что воры вынесли драгоценности на 4 млн из музея ювелирного искусства во Франции.