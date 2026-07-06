Воры вынесли драгоценности на €4 млн из музей ювелирного искусства во Франции

Le Parisien: воры украли 20 драгоценностей на €4 млн из музея Лалика во Франции

Неизвестные похитили драгоценности на €4 млн (35,2 млн рублей) из музея ювелирного дела Рене Лалика в коммуне Винжен-сюр-Модер на востоке Франции. Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

По информации издания, несколько человек в капюшонах выломали дверь и разбили шесть витрин с ювелирными изделиями. В общей сложности похитители вынесли 20 драгоценностей из хрусталя.

Сейчас полицейские изучают записи камер видеонаблюдения. Администрация музея закрыла для посетителей галерею.

После ограбления Лувра в 2025 году музей, посвященный французскому ювелиру и художнику Рене Лаликy, получил статус объекта особой важности. По этой причине он должен был находиться под усиленной охраной.

До этого в Италии украли три картины Ренуара, Сезанна и Матисса, стоимостью в миллионы евро, украли из частного музея Magnani Rocca Foundation (Маньяни-Рокка) неподалеку от итальянской провинции Парма. Преступники вырезали полотно из рамы в ночь на 23 марта, обойдя лазерную сигнализацию.

Ранее в ограблении Лувра нашли славянский след.