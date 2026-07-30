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Общество

В Таиланде освободили из-под стражи допрошенных по делу о пропавших россиянах

Полиция в Таиланде освободила двоих допрошенных по делу об исчезновении россиян
Walter G. Allgöwer/Global Look Press

В Таиланде двое мужчин, задержанных ранее по подозрению в причастности к исчезновению россиян Дианы Назимовой (22 года) и ее брата Романа (17 лет), были отпущены после допроса. Об этом сообщает издание Siam Rath.

По данным правоохранителей, задержанные покинули участок без предъявления обвинений, так как проходили по делу в статусе свидетелей. Ранее следствие проверяло их возможную роль в укрывательстве разобранного мотоцикла пропавших и помощь в побеге основных подозреваемых.

Розыск главных фигурантов дела — 43-летнего Тханы Кыттхонга и 39-летнего Тхонгчая Синина (известных как Понг и Тхонг) — продолжается. Оперативные группы проверяют маршруты их вероятного передвижения. Ордера на арест подозреваемых были выданы судом Паттайи 30 июля.

27 июля стало известно о пропаже двух молодых россиян — брата и сестры, чья семья проживает в Паттайе уже восемь лет. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера девушки пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась.

Ранее СМИ сообщили о задержании лидера причастной к исчезновению россиян в Таиланде банды

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