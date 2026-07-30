Дуров отреагировал на обвинения ФСБ России

Дуров: меня признали террористом за отказ выполнять требования о массовой слежке

Основатель Telegram Павел Дуров отреагировал в мессенджере на обвинения со стороны ФСБ России.

«Россия признала меня «террористом» за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено «распространять информацию в интернете», — написал он в мессенджере.

До этого Дуров поставил на аватарку в мессенджере мем с собой в образе террориста.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Дурова в перечень экстремистов и террористов.

Накануне в России Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

Ранее в Интерполе заявили, что могут не раскрыть данные о розыске Дурова.