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Общество

Во Франции у пары в квартире обнаружили останки пяти младенцев

AFP: во Франции задержали пару, в квартире которой нашли останки пяти младенцев
Sarah Meyssonnier/Reuters

В городе Оранж во Франции задержали 32-летнюю женщину и ее сожителя, в квартире которых обнаружили останки пяти младенцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По информации журналистов, в их квартире в коробках нашли скелетированные останки четырех младенцев и тело пятого ребенка. Сейчас женщина дает показания в рамках дела об убийстве несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет.

По предварительным данным, 26 июля женщина родила здорового ребенка, после чего ее доставили в больницу. Задержание произошло вскоре после выписки.

В прокуратуре добавили, что останки обнаружил сожитель женщины, когда осматривал квартиру. При этом у самой задержанной ранее наблюдалось отрицание беременности (психологический и физиологический феномен, при котором женщина не осознает факт своей беременности или сознательно отвергает его, несмотря на то, что вынашивает ребенка), а на теле практически не были заметны характерные признаки состояния.

В июне в Чехии мать скормила собакам новорожденного ребенка. В городе Киншперк-над-Огржи свекровь 35-летней женщины обнаружила на заднем дворе полиэтиленовые пакеты с окровавленными конечностями новорожденного. Полиция предполагает, что тело могло быть скормлено собакам.

Ранее ирландские криминалисты обнаружили останки десятков младенцев.

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