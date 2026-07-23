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Общество

Ирландские криминалисты обнаружили останки десятков младенцев

В ходе раскопок в ирландском графстве Голуэй найдены останки 99 младенцев
Cezary Kowalski/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Ирландии в ходе раскопок на месте бывшего католического приюта матери и ребенка обнаружены останки почти 100 младенцев. О этом сообщает ирландское Управление по раскопкам (ODAIT).

В 2014 году историк Кэтрин Корлесс заявила, что c 1925 по 1961 год в канализационной системе приюта матери и ребенка в Туаме было захоронено 796 младенцев и маленьких детей. В 2017 году специальная комиссия нашла большое количество детских останков в подземных резервуарах под садом рядом с приютом. После этого криминалисты начали поэтапные раскопки на территории приюта.

В результате раскопок, которые проводились с июля 2025 года, найдены останки 99 младенцев, 22 из которых находились в гробах. Останки были обнаружены в зоне, которая использовалась для проезда транспорта.

В Ирландии в приюты матери и ребенка отправляли молодых беременных женщин, часто под давлением католических священников. Там новорожденных забирали у матерей и отдавали на усыновление. Из-за плохих условий содержания в приютах дети часто умирали.

13 января сообщалось, что в пригороде Филадельфии (США) полиция задержала 34-летнего мужчину, у которого при себе обнаружили детские тела, черепа и человеческие кости.

Ранее в Польше на 300-летнем кладбище нашли захоронения «вампиров».

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