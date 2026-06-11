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Общество

Мать скормила собакам новорожденного ребенка

Krimi-Plzen: в Чехии мать скормила младенца собакам
Krimi Plzeň

В Чехии мать скормила собакам новорожденного ребенка, пишет местное издание Krimi-Plzen.

В чешском городе Киншперк-над-Огржи свекровь 35-летней женщины обнаружила на заднем дворе полиэтиленовые пакеты с окровавленными конечностями новорожденного. Остальная часть тела младенца до сих пор не найдена. Полиция предполагает, что труп мог быть скормлен собакам.

Матери предъявили обвинение в особо тяжком убийстве и арестовали. Женщина проживала с партнёром в доме его родителей. Соседи подтвердили, что женщина была на позднем сроке беременности, но затем ее живот «внезапно исчез».

Служебные собаки обыскали мусорные баки в районе, но найти останки не удалось. В случае признания вины женщине грозит от 15 до 20 лет тюрьмы либо пожизненное заключение. Жители пятитысячного города рассказали, что их шокировало случившееся, и организовали импровизированный мемориал на месте обнаружения останков младенца.

Ранее в Индии девушка родила в туалете больницы и выбросила младенца в окно.

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