Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Черногории женщины смогут взять «менструальный отпуск»

Парламент Черногории принял поправки об отпуске для женщин в период месячных
Shutterstock

Парламент Черногории принял поправки в закон об обязательном медицинском страховании, которые позволят женщинам брать оплачиваемый отпуск в период болезненных месячных. Об этом сообщила газета Vijesti.

«Это право принадлежит женщинам, страдающим вторичной дисменореей, или болезненными менструальными циклами, вызванными органическими причинами, такими как эндометриоз, полипы, миомы», — говорится в материале.

Издание добавило, что для получения отпуска нужно будет предоставить подтверждение диагноза от врача-специалиста. Авторы инициативы отметили, что подобные изменения необходимы для снижение предупреждений на рабочем месте и помощи учитывания состояния здоровья женщин.

Черногория стала третьей страной в Европе, где на законодательном уровне закрепили женщин на оплачиваемый отпуск в период месячных. Аналогичные меры действуют в Испании и Португалии.

Ранее в Госдуме заявили, что запрет увольнять женщин с детьми поставит их в уязвимое положение.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!