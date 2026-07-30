В Черногории женщины смогут взять «менструальный отпуск»

Парламент Черногории принял поправки об отпуске для женщин в период месячных

Парламент Черногории принял поправки в закон об обязательном медицинском страховании, которые позволят женщинам брать оплачиваемый отпуск в период болезненных месячных. Об этом сообщила газета Vijesti.

«Это право принадлежит женщинам, страдающим вторичной дисменореей, или болезненными менструальными циклами, вызванными органическими причинами, такими как эндометриоз, полипы, миомы», — говорится в материале.

Издание добавило, что для получения отпуска нужно будет предоставить подтверждение диагноза от врача-специалиста. Авторы инициативы отметили, что подобные изменения необходимы для снижение предупреждений на рабочем месте и помощи учитывания состояния здоровья женщин.

Черногория стала третьей страной в Европе, где на законодательном уровне закрепили женщин на оплачиваемый отпуск в период месячных. Аналогичные меры действуют в Испании и Португалии.

Ранее в Госдуме заявили, что запрет увольнять женщин с детьми поставит их в уязвимое положение.