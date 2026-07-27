В Госдуме заявили, что запрет увольнять женщин с детьми поставит их в уязвимое положение

Запрет на увольнение женщин с детьми младше восьми лет сделает их нежелательными для бизнеса работниками. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, комментируя направленный в российское правительство законопроект.

«У каждой розы есть свои шипы, а благими намерениями выложена дорога в ад. Авторы ставят этой инициативой в очень уязвимое положение женщин, которые станут крайне нежелательными работниками, поскольку будет действовать вот такой сложный механизм. Не всегда увольнение работника связано с нагрузками по семье. Иногда это иные причины, в том числе весьма критичные для целостности бизнеса, бывают разные вещи, в том числе дисциплинарные», — сказал он.

Парламентарий уточнил, что лучше прорабатывать механизмы защиты любых работников от незаконного увольнения, а не вводить моратории.

«Я бы на месте автора сейчас проработал вместе с федерацией профсоюзов возможность всесторонней оценки и защиты трудовых прав любого работника от неправомерного увольнения. Но все-таки такой мораторий, действительно, склонит чашу весов в сторону мужчины при приеме на работу, чтобы не встретиться с такими неожиданными восьмилетними мораториями», — добавил он.

27 июля стало известно, что депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Ярослав Нилов предложили повысить с трех до восьми лет возраст ребенка, до достижения которого женщина не может быть уволена по инициативе работодателя. Документ предусматривает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ.

В пояснительной записке отмечается, что период до достижения ребенком трех лет обычно совпадает с отпуском по уходу за ребенком, поэтому гарантия в отношении работающих женщин применяется ограниченно. При этом самым сложным для семьи является дошкольный период и начало учебы в школе, когда ребенку требуется оказывать повышенное внимание.

Ранее в Госдуме объяснили правила расчета отпускных при увольнении.