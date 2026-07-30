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Общество

Экс-главу молдавского банка отправили за решетку по делу о хищении $1 млрд

Экс-глава молдавского банка получил 13 лет тюрьмы за вывод из страны $1 млрд
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-глава молдавского банка Banca de Economii Григорий Гачкевич получил 13 лет тюремного заключения по делу крупном хищении средств. Об этом сообщили в Антикоррупционной прокуратуре Молдавии.

«Путем частичного суммирования сроков наказания суд приговорил бывшего председателя Banca de Economii к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении полузакрытого типа», — говорится в публикации.

Бывшему банкиру также на пять лет запретили работать в банковской сфере.

По информации ведомства, Гачкевич признан виновным в причастности к выводу средств из страны в размере около миллиарда долларов. Отмечается, что схема реализовывалась через выдачу заведомо невозвратных кредитов.

Скандал разгорелся в 2014 году, когда выяснилось, что три крупных банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank (на них приходилась почти треть банковских активов республики) — незаконно вывели за рубеж порядка $1 млрд. Следствие установило, что с 2005 по 2012 год Гачкевич оформлял займы для ряда коммерческих структур без проверки их платежеспособности, не определяя реальные источники погашения долга и используя необеспеченные гарантии. Полученные средства тратились заемщиками не по целевому назначению.

Ранее в Москве топ-менеджера банка осудили за хищение более 8 млрд рублей.

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