В России топ-менеджера поймали на хищении многомиллиардной суммы

В Москве топ-менеджера банка осудили за хищение более 8 млрд рублей

В Москве суд приговорил к 16,5 годам колонии бывшего топ-менеджера банка за хищение активов на восемь 8 млрд рублей. Об этом сообщает в мессенджере «Макс» столичная прокуратура.

Мужчину также оштрафовали на 1 млн рублей. Суд признал россиянина виновным по статьям 159 («мошенничество») и 210 («участие в преступном сообществе») уголовного кодекса России. Из-за нанесенного ущерба кредитная организация потеряла лицензию.

По версии следствия, в 2018 году 63-летний Алексей Зеленцов вступил в преступное сообщество, сформированное для кражи финансовых средств коммерческих банков, после чего был назначен на руководящие должности в одной из организаций.

В составе группы обвиняемый принимал участие в преступных схемах: покупка банком неликвидных облигаций на 198,7 млн рублей, заключение 19 фальшивых договоров цессии на 7 млрд рублей, нелегальное получение прав на облигации банка на 441,5 млн рублей, фиктивное погашение ссудной задолженности на 122,7 млн рублей, а также дарение недвижимости стоимостью 149 млн рублей и автомобилей на 4 млн рублей.

Ранее сотрудницу банка обвинили в хищении 69 млн рублей у участников СВО.