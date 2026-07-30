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Общество

Власти Уэльса ввели режим засухи и призвали население экономить воду

Nation.Cymru: в Уэльсе ввели режим засухи из-за 190-летнего антирекорда осадков
NASA Worldwiev

Режим засухи официально объявлен на всей территории Уэльса после аномально сухого июля, который привел к критическому падению уровня воды в реках. Об этом сообщает Nation.Cymru со ссылкой на заявление природоохранного агентства Natural Resources Wales (NRW).

По обновленным данным, в июле в Уэльсе выпало всего 8% от среднемесячной нормы осадков, что сделало этот месяц самым засушливым за всю 190-летнюю историю метеонаблюдений.

«Интенсивность жары и исключительное отсутствие осадков означают, что ситуация в Уэльсе быстро меняется. Наши команды внимательно следят за прогнозами и расходами воды и реагируют на растущее число экологических проблем», — заявила менеджер по устойчивому водопользованию и природе NRW Райан Томас.

В агентстве сообщают о растущем числе сигналов об экологическом ущербе: пересыхающих руслах, проблемах у рыбы, цветении водорослей и сохраняющемся риске лесных пожаров. Для защиты рек и дикой природы NRW продолжает регулируемый сброс воды из водохранилищ и вводит ограничения на водозабор.

Томас подчеркнула, что в прогнозах нет серьезных указаний на значительные осадки, а риск новых волн жары сохраняется, поэтому важно экономить воду.

«Каждый литр, который мы тратим впустую, — это вода, которой не хватает нашим рекам и дикой природе, когда они нуждаются в ней больше всего», — предупредила она.

NRW объявляет режим засухи, когда совокупность показателей демонстрирует значительный дефицит осадков и доступности воды, влияющий на реки, грунтовые воды, экосистемы, сельское хозяйство и землепользование.

«Экстремальные погодные явления, которые мы наблюдали за последние 12 месяцев, являются ярким примером последствий изменения климата», — констатировала Томас.

По ее словам, NRW планирует свою работу с учетом того, что жаркое и сухое лето и влажная зима станут нормой.

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