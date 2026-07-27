Климатолог рассказала о непредсказуемости влияния Эль-Ниньо на климат

Даже при интенсивных проявлениях Эль-Ниньо его воздействие на конкретные регионы может варьироваться в зависимости от множества факторов. Об этом РИА Новости заявила климатолог из Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» Андреа Тащетто.

«В некоторых местах мощное Эль-Ниньо не обязательно означает сильные последствия на практике. Австралия — одно из таких мест, где наблюдается довольно большая вариативность последствий Эль-Ниньо», — сказала она.

По словам климатолога, точные последствия Эль-Ниньо для конкретных регионов прогнозировать сложно, поскольку на региональный климат оказывают влияние и другие процессы, такие как Индоокеанский диполь, аналогичный климатический феномен в Индийском океане. Обычно Эль-Ниньо увеличивает вероятность сухой погоды и засух на юго-востоке Австралии.

Эль-Ниньо — природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений.

До этого Тащетто заявила, что сильный перегрев поверхности моря на планете и пик климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к глобальному температурному рекорду в 2027 году.

В июле климатолог Алексей Карнаухов дал тревожное объяснение аномальной жаре в России и Европе. Он заявил, что подобные явления связаны с «шествием глобального потепления по планете». Эксперт отметил, что если в Европе жара и ставит рекорды, то на полградуса-градус. В российском Заполярье наблюдается совсем другая ситуация, где температура воздуха поднялась сразу на десять градусов. Климатолог назвал это «экстраординарным» явлением.

Ранее россиянам назвали первые опасные признаки теплового удара.